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Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

İHA

– Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

– Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.
Tren garı yakınlarında yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak yere düşen Sefa K., düşmenin etkisi ile cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. , Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MANİSA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
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  • İKİNDİ 16:08
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  • YATSI 19:55
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