Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çepnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Çepnidere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Nurtaç Bilgiç (54), Münir Taş (60) ve Hamza B. kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza B., tabanca ile ateş ederek Nurtaç Bilgiç ve Münir Taş'ı yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nurtaç Bilgiç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Münir Taş'ın tedavisine devam ediliyor.

Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.