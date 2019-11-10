Atatürk'e ağaç tepesinde andı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde de anıldı.

Emekli Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, Hacıbey Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplarken, saatler 09.05'i gösterdiğinde ağacın başında saygı duruşunda bulundu. Bozkuş ile beraber bahçede çalışan diğer kişiler de saygı duruşuna geçti ve adeta hayat durdu. "Atatürk'ü anmak için tören alanına gitmeye gerek, yok" diyen Bozkuş, "Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz" dedi.



MANİSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

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