Ülküspor’dan Demirci Belediyespor’a yarım düzine gol

Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde ağırladığı Demirci Belediyespor’u 60’la geçti.

Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde Demirci Belediyespor’u ağırladı. Jeopark Sentetik Çim Saha’da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen ev sahibi Ülküspor, rakibi Demirci Belediyespor’u 60’lık skorla farklı mağlup etti. Maçın ilk düdüğünün ardından tamamen oyuna hükmeden Ülküspor, ilk dakika tamamlanmadan önce Kazım’ın golüyle maça adeta 10 önde başladı. İlk yarı, Ülküspor’un 10 galibiyetiyle sona ererken, ikinci yarıda göz dolduran bir oyun sergileyen Ülküspor, rakibi Demirci Belediyespor’u Erdal(3), Ferhat ve Şerif’in golleriyle 60 mağlup etti.

Alınan bu sonuca göre Kula temsilcisi, puanını 12’ye yükselterek 3’ncü sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Sarıgöl Gençlerbirliğispor 15 puanla birinci sırada yer alırken, Kula Ülküspor’la aynı puana sahip Tepeköyspor averajla ikinci sırada yer alıyor.

MANİSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.