Madenciler Günü Soma'da buruk kutlandı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle ülke tarihinin en büyük maden faciasıyla sarsılan Manisa'nın Soma ilçesinde buruk bir şekilde kutlandı.

Program, 13 Mayıs 2014'te Soma ve ülkeyi yasa boğan maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 maden işçisinin kabirlerini ziyaret ile başladı. Maden şehitliğindeki kabir ziyaretinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Recep Satır ve yönetimi, Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve yönetimi, Ege Bölgesi 2 Nolu Şube Başkanı Erol Kasap ve yönetimi ile Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin ve yönetimi hazır bulundu. Sendika yöneticileri, maden işçilerinin kabirlerine teker teker karanfil bırakarak dua etti. Şubeler adına ortak bir açıklama yapan Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin, "Ziyaretimize Soma maden şehitlerinden başladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz madencilerin savunucuları olarak sadece daha güvenli, daha düzgün, iş sağlığı ve güvenliğine uyulan, hiçbir kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir kimsenin bir uzvunu kaybetmediği, en ufak bir kan damlasının dahi olmadığı bir çalışma hayatı diliyoruz. Tüm emekçilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun" dedi.

Ardından Türkiye Maden İşçileri Sendikası hizmet binası önünde şehit madenciler için lokma hayrı düzenlendi.

MANİSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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