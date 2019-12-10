Manisa’da okçuluk kurslarına yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, kış spor okulları bünyesinde açılan okçuluk kursları, Manisalı çocuk ve gençlerin ilgi odağı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde açılan okçuluk kursları, kış spor okullarında da Manisalıların yoğun katılımıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tarık Almış Spor Salonu ve Olimpik Spor Kompleksi’nde antrenmanlar devam ediyor. Kurslara katılan çocuklar ve gençler, başarılı olmaları durumunda performans gruplarına dahil edilerek, ileriki tarihlerde gerçekleşecek yarışmalara katılma imkanı da buluyor.

Kurslar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Antrenörü Hazel Dara, “Yaklaşık 6 yıldır bu sporun içindeyim. Aynı zamanda okçuluk sporcusuyum. Tarık Almış Spor Salonu ve Olimpik Spor Kompleksi’nde kurslarımız devam ediyor. Okçuluk sporuna olan talep çok yoğun. Özellikle küçük yaştaki sporcular, kış spor okullarımıza ve yaz spor okullarımıza çok ilgi gösterdiler. Buradan da seçtiğimiz, performansa uygun olan öğrencileri, kendi performans antrenmanlarımıza dahil ederek, yarışmalara hazırlanacak şekilde çalıştırıyoruz. Şu an Olimpik Spor Kompleksi’nde 15 yaş ve üzeri grupla bir aradayız. Hedefe yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla, çocukları yarışmalara hazırlıyoruz” diye konuştu.

8 yaş ve üzeri herkesin kurslara katılabileceğini aktaran Dara, “Makaralı ve klasik olmak üzere iki çeşit yayla çalışıyoruz. Çocukların yetenekleri ve kol boyu uzunluklarına göre çocuklarımıza uygun olan yayları veriyoruz. Bu sene 8 yaşından itibaren çocukları kurslarımıza alıyoruz. Böylece 910 yaşlarında çocuklarımızın bu sporda daha da gelişmesini amaçlıyoruz. 8 yaş ve üzeri okçuluğa ilgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



“Milli takımla şampiyon olan sporcularımız var”

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yetişen ve Türk Milli Takımı ile başarılara imza atan sporcuların olduğuna dikkat çeken Dara, “Özellikle 2017 yılında gençler ve büyükler kategorisinde kazandığımız madalyalarımız var. Bayan takım, erkek genç takım ve erkek büyük takım. Aynı zamanda bireysel de de bir sürü başarılı olan sporcumuz oldu. Milli takıma sporcu yetiştirdik. İki tane çok başarılı sporcumuz var. Caner Türkkan geçtiğimiz sene milli takımla birlikte şampiyon oldu. Caner ve Sevim’i örnek alarak bu spora devam eden birçok sporcumuz oldu. Önümüzdeki sene inşallah, sporcularımızla birlikte Milli Takım yarışmalarına katılacağız” dedi.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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