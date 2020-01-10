Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İHA

Uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısla birlikte uyuşturucu metamfetamin maddesi ile birlikte hassas terazi de ele geçirilirken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde C.B. (35) isimli şahısın ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette uyuşturucu metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Zanlı C.B. (35) savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Alaşehir Cezaevine gönderildi.

MANİSA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılar
YEREL HABERLER Veremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılar
Manisa ekonomisi için güçlerini birleştirecekler
YEREL HABERLER Manisa ekonomisi için güçlerini birleştirecekler
Köpek, kediye annelik yaptı
YEREL HABERLER Köpek, kediye annelik yaptı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazetecilerin gününü ...
Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma ...
Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı Yaylada rahatsızlanan vatandaşın imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı Yaylada ...
Uğur Mumcu'nun ismi Akhisar’da yaşatılacak
YEREL HABERLER Uğur Mumcu'nun ismi Akhisar’da yaşatılacak
Lider Manisa FK, Zonguldak'ta terleyecek
YEREL HABERLER Lider Manisa FK, Zonguldak'ta terleyecek
Servis şoförleri kazasız bir yıl için kurban kesti
YEREL HABERLER Servis şoförleri kazasız bir yıl için kurban kesti
Manisalı gazetecilerden 10 Ocak’ta kitap okuma etkinliği Vali Deniz gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Manisalı gazetecilerden 10 Ocak’ta kitap okuma ...
Başkan Ergün, Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Cumhur İttifakı’nın belediye ...
Emeklilik hayatını öğrencilerine ve sokak hayvanlarına adadı Okul yemekhanesinden artan yemekler sokak hayvanlarına mama oldu Öğretmen Güldeniz Semerci: “Herhangi bir canlının aç kalmasına tahammül edemiyorum” “Bir canlının yaşamında fark oluşturmak inanılmaz mutlu ediyor beni” “İsteğim hayvan besleyen insanlara hiç değilse izin verilsin. Buraya geldiğimde tüm dünyayı unutuyorum. Bütün yorgunluğum gidiyor”
YEREL HABERLER Emeklilik hayatını öğrencilerine ve sokak ...
Sarıgöl’de tütün alımları başladı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de tütün alımları başladı
Yunusemre Belediyespor U19 takımı A Grubunda mücadele edecek
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor U19 takımı A Grubunda mücadele ...
Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi
YEREL HABERLER Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara ...
Salihli Belediyesporlu judoculardan 23 madalya
YEREL HABERLER Salihli Belediyesporlu judoculardan 23 madalya
Akhisar Belediyesi STK'larla işbirliğine hazır
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi STK'larla işbirliğine hazır
Manisa'da okul çevrelerinde uyuşturucu araması
YEREL HABERLER Manisa'da okul çevrelerinde uyuşturucu araması
Eşine yardımla başladı, azmiyle aranan usta oldu
YEREL HABERLER Eşine yardımla başladı, azmiyle aranan usta oldu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Akhisar Belediyesinden fırın işletmelerine denetim
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesinden fırın işletmelerine denetim
Jeopark Ortaokulu’ndan kitap toplama projesi
YEREL HABERLER Jeopark Ortaokulu’ndan kitap toplama projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X