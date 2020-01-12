Jeopark Kula evinde lidere kaybetti

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 13. haftasında evinde lider Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ağırlayan Jeopark Kula Belediyespor, lidere 31 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 13. haftasında evinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ağırladı. Kula Spor Salonu’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen mücadele, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un 31’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılıklı sayılar ile başlayan ilk sette teknik molaya 1210 önde giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, seti 2523 alarak 10 öne geçti. Yine çekişmeli geçen ikinci sette ise teknik molaya 1210 önde giren Kocaeli temsilcisi, seti 2725 alarak farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sete hızlı başlayan Kula temsilcisi, teknik molasına 126 önde girdiği seti 2520 alarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette oyunun kontrolünü eline alan Kocaeli temsilcisi, 128 önde girdiği son seti 2521 alarak müsabakadan 31 galip ayrıldı.

Alınan sonuçlara göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor puanını 31’e yükseltip liderliğini korurken, Jeopark Kula Belediyespor 24 puanla 5’nci sırada kaldı.

MANİSA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:54

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