Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 20192020 sezonu U16 Ligi playoff final maçında Saruhanlı Belediyespor U16 Takımını 20 yenerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

20192020 sezonunda B grubunda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde oynanan playoff final maçında Saruhanlı Belediyespor ile karşılaştı. Maçta 20 galip gelen MaviBeyazlı Takımın gollerini 26. dakikada Abdullah Adıyaman, 77. dakikada Eren Baygın attı. Takım bu galibiyetle, Horozköyspor ile birlikte Manisa’yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Yunusemre Belediyespor’u Kulüp Başkanı Arif Alkan da yalnız bırakmadı. Kupa töreninde kupasını ve plaketini Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı’dan alan sporcular, sevinçlerini Arif Alkan ile paylaştı.

Sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Alkan, “Altyapımıza verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. U16 takımımız Türkiye Şampiyonasına katılarak göğsümüzü kabarttı. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum.” dedi.

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