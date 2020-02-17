Sri Lanka Büyükelçisi'ne 'Mesir Festivali' daveti

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükelçiyi makamında konuk eden Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım, bu yıl 480'inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali hakkında bilgiler verirken, kendilerini de aralarında görmekten mutlu olacaklarını belirtti.

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Büyükelçi ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan hazır bulundu. Genel Sekreter Yardımcıları, büyükelçiye bu yıl 480'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali hakkında bilgiler verdi. Şifalı mesir macununun tarihini ve içeriğini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, festivalde kendilerini de aralarında görmekten duyacakları memnuniyeti ifade etti.



Katılmaktan memnun olacaklarını bildirdi

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, böyle köklü tarihi olan güzel organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti ve her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Büyükelçiye, mesir macunu, mesir çayı ve mesir lokumu hediye edildi.

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