Manisa’da 5.2 büyüklüğünde deprem

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Manisa’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 19.09’da merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

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