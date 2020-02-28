Alaşehir'de eğlence mekanları bir günlüğüne kapandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan 25 eğlence mekanı, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da önerisiyle İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle bir günlüğüne kapılarını kapatma kararı aldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İdlib’te hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa diledi. Öküzcüoğlu, şehitler ile ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında, "Suriye İdlib’de görev yapan askerlerimize yönelik Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerimizin şehit, yine çok sayıda da askerimiz de yaralı olduğunu içimiz kahrolarak öğrendik. Mehmetçiklerimize yapılan bu alçakça saldırı sadece orada bulunanlara değil hepimizin yüreklerine yapılmıştır. Bu nedenle tarifi imkansız bir üzüntü içerisindeyiz. Bu kalleş saldırının hesabı mutlaka sorulmalıdır ve mutlaka sorulacaktır. Tarihte emsalini binlerce gördüğümüz gibi bugüne kadar Türk Milletine ve Türk askerine yönelik yapılan her türlü saldırıya nasıl cevap verdiysek bugün de gereken cevabı vereceğimizden hiç şüphemiz yoktur. Bu bağlamda her Türk vatandaşı gibi bizler de üzerimize düşen hiçbir vazifeden geri durmayacak, maddi ve manevi elimizden gelen tüm desteklerimizi sunacağız. Dualarımız vatanımızın savunması için sınırda ve sınır ötesinde görev yapan tüm askerlerimizin üzerinedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce Türk Milletine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Eğlence mekanları bir günlüğüne kapalı

Öküzcüoğlu, ayrıca ilçede faaliyette bulunan 25 eğlence mekanına bir gün süreyle kapalı kalmaları yönünde bir talepte bulunduklarının altını çizerek, mekan sahiplerinin kendilerine olumlu cevap verdiğini belirtti. Öküzcüoğlu, mesajında, "Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimize saygıdan dolayı Alaşehir’de hizmet veren eğlence mekanlarının bir gün süreyle kapalı kalmaları taleplerini istedik. Mekan sahipleri de sağ olsunlar, bu talebimize olumlu cevap vererek, iş yerlerini kapattıklarını belirttiler. Ben buradan, tüm mekan sahiplerine şehitlerimiz ve yaralı askerlerimizden dolayı kapalı kalmalarına teşekkür ediyorum" dedi.

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