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İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye ‘Afet’ eğitimi

İHA

İtfaiyeden 52 bin 711 öğrenciye ‘Afet’ eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma ve Deprem haftası dolayısıyla düzenlediği programlarla 52 bin 711 öğrenciyi olası afetlere karşı bilinçlendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma ve Deprem Haftası nedeniyle il genelinde 52 bin 711 öğrenciye yangın ve deprem konusunda eğitim verdi. İl genelinde 144 lise ve ilköğretimi kurumunu ziyaret eden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye personeli, burada 51 bin 611 öğrenciyi olası afetler konusunda bilinçlendirdi. Öğrencilere, yangın ve deprem esnasında neler yapmaları gerektiği hakkında bilgiler veren itfaiye personeli, yangına ilk müdahaleyi ve tahliyeyi de uygulamalı olarak gösterdi.
Bunun yanı sıra il genelinde anaokulda eğitim gören bin 100 minik öğrenci de İtfaiye Amirliklerini ziyaret etti. Hangi aracın ne işe yaradığını, nasıl yangına gittiklerini itfaiyeci ağabeylerinden öğrenen minik öğrencilerin meraklı tavrı da gözlerden kaçmadı. İtfaiye kıyafeti de giyen öğrenciler bu ziyarette hem öğrendi, hem de eğlendi.
Verilen eğitimin önemine değinen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak göreve hazırız. Ancak, vatandaşlarımızın alacağı önlemler ve ilk müdahale büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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