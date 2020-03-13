Manisa Şehir Hastanesinde ziyaret saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Manisa Şehir Hastanesinin ziyaret saatlerinde değişiklik yapıldı.

Manisa Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde erken dönemde oluşturulan 'Koronavirüs Bilim Kurulu' önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bakanlığımız genelgeleri ile yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilgili genelge doğrultusunda hastanemizde hasta ziyaretleri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Bunlar; hastanemizde hasta ziyaretlerinin MartNisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması, hasta ziyaretleri 19.0020.00 saatleri arasında yapılacak olup, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımlarda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmasıdır. Belirtilen konularda tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyet ve özeni göstermelerini hastane yönetimi olarak rica ediyoruz" denildi.

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