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Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş

DHA

Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş


Cemil SEVAL Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa),(DHA) MANİSA'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan kesik insan koluna ait cansız bedeni arama çalışmalarına devam edildi. Kesik kolun, 9 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilirken, Özcan'ın dedesi Şaban Eren (72), fidye isteyen veterinere 2 sene önce borç verdiğini söyledi.
Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredekiler tarafından omuzdan kesik insan kolu bulundu. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Güvenlik güçleri, kolun 9 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. 
EREN'İN DEDESİNDEN 450 BİN LİRA FİDYE İSTENMİŞ
Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirlendi. Yine görüntülerden ilçede veteriner kliniği işleten Tahta'nın, dönüş yolunda yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.
ARAMA ÇALIŞMALARINI AİLESİ DE İZLEDİ
Kesik kola ait cesedin bulunması için bugün saat 11.00'den itibaren Sevişler Baraj Gölü'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 60 personel, AFAD ve polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına devam edildi. Dalgıç polis, tüple dalış yaparak gölette yaklaşık 1 saat arama yaptı. AFAD ekipleri ise botla su yüzeyinde, komando ve polis ekipleri ise göl kenarında kayalıkların arasında arama çalışması yaptı. Ancak, bir sonuç alınamadı. 
Arama çalışmalarını Özcan Eren'in annesi Hatice Eren (52) ile maden işçisi olan babası İsmail Eren (50) ve dedesi Şaban Eren de izledi. Oğlunun ölü veya diri bir an önce bulunmasını isteyen baba Eren, "Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse bunun da sorumlularının en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Anne Hatice Eren de, "Şayet oğlum öldürüldüyse, lütfen öldüren kişi yerini söylesin. Lütfen, bir an önce bana oğlumu ölü veya diri bulun" diyerek, acısını dile getirdi. Arama çalışmalarına bir süre ara verildi.
'DEDESİ MEKTUBUN DETAYLARINI ANLATTI'
Endişe içinde arama çalışmalarını izleyen dede Şaban Eren, kaçırılan torunu Özcan Eren için kendisine fidye mektubu gönderildiğini belirtip, şunları anlattı:
"Torunum halen kayıp olarak aranıyor. Şu an Sevişler Barajı'nda arama çalışmalarını yürütüyorlar. Torunum kaybolmasından 1 hafta sonra mektup geldi. Günlerden çarşambaydı. Saat 17.00 sıralarıydı. Ben içeride oturuyordum. Eşim bana kapıdan ses geldiğini söyledi. Kalktım baktım. Yerde bir kağıt vardı. Açtım baktım, mektupta, 'Torununuz emin ellerde. Kendisine zarar gelmeyecek. Eğer 450 bin lira getirmezseniz, torununuzu bir daha ömür boyu göremezsiniz. Size bir hafta süre veriyoruz' yazıyordu'' dedi.
Dede Şaban Eren, mektupta ayrıca, kendisi ve oğlunun telefon numarasının da yazılı olduğunu söyleyerek, `''Size bu numaralardan ulaşacağız, kimseye bir şey söylemeyin' yazılı bir de not vardı. Hemen polise gidip, şikayetçi oldum. Soruşturma başlattılar. Soruşturma sonucunda 7-8 senedir hayvanlarıma bakan veteriner tutuklandı. O veteriner 2 sene evvel de benden borç para istemişti. O zaman 60-70 bin lira vermiştim. Gerçi, geri ödedi. Bir sorun yaşamadık. Ben de para olduğunu o biliyordu. Mektubu da zaten kendisinin yazdığını jandarmadaki ifadesinde itiraf etmiş. Şu an çaresiz bir şekilde torunumun bulunmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL Şevket YILMAZ
2020-03-17 14:44:56

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