Başkan Çetin Akın’dan meslek odalarına maske yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Çetin Akın’dan meslek odalarına maske yardımı

İHA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, korona virüs tehlikesine karşı Turgutlu'da faaliyet gösteren meslek odalarına maske yardımında bulundu.

Başkan Çetin Akın’dan meslek odalarına maske yardımı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, korona virüs tehlikesine karşı Turgutlu’da faaliyet gösteren meslek odalarına maske yardımında bulundu.
Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun ve Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek’i makamında ağırlayan Başkan Çetin Akın, Lokantacılar Odası ve Fırıncılar Odasına kayıtlı iş yerlerinde çalışanların kullanmaları amacıyla toplamda 4 bin adet maskeyi oda başkanlarına teslim etti.

“Meslek odalarımıza 4 bin adet maske yardımında bulunduk”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs tehlikesine karşı sürdürdüğümüz çalışmalar yalnızca dezenfekte işlemlerinden ibaret değil. Turgutlu’muzda yaşayan hiçbir vatandaşımız, sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız arasında ayrım gözetmeksizin korona virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Lokantacılar ve Fırıncılar Odasında bağlı iş yerlerinde çalışan emekçi kardeşlerimizin kendilerini korona virüs riskinden korumaları için 4 bin adet maske yardımında bulunduk. Bu süreçte gereken tüm yardım ve katkılarımıza ise devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun ...
Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak ...
Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Vefat eden babasını terliğinden tanıyan oğlu gözyaşlarına hakim olamadı Korona virüs tehlikesi bile meraklıları engelleyemedi
YEREL HABERLER Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını ...
Akhisar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların ...
Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza
YEREL HABERLER Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza
Koca ağacı söküp hazine arayan defineciler yakalandı
YEREL HABERLER Koca ağacı söküp hazine arayan defineciler yakalandı
Manisa’da gazeteler 2 gün dönüşümlü olarak çıkacak
YEREL HABERLER Manisa’da gazeteler 2 gün dönüşümlü olarak çıkacak
İŞKUR’dan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ desteği
YEREL HABERLER İŞKUR’dan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ desteği
(Görüntülü) Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden ...
Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade
YEREL HABERLER Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ...
Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı
YEREL HABERLER Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı
"Eti lezzetli" dediler koruma altındaki kirpiyi avladılar Pitbull köpekleriyle kirpi avına 48 bin lira ceza
YEREL HABERLER "Eti lezzetli" dediler koruma altındaki kirpiyi ...
Turgutlu’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Manisa’da gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı
YEREL HABERLER Manisa’da gıda bankası evlere hizmet götürmeye ...
Manisa BŞB'de yabancılar gitti
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de yabancılar gitti
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme şart
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ...
Kore gazisine zabıtadan destek
YEREL HABERLER Kore gazisine zabıtadan destek
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi de maske üretimine başladı Anti bakteriyel kumaşlardan üretilen maskeler yıkanabilme özelliğine sahip
YEREL HABERLER Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi de maske üretimine ...
Kağıt toplayıcılarına korona virüs bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcılarına korona virüs bilgilendirmesi
Maske üretimine bir destek de Kula’dan Günlük 500 maske üretimi hedefleniyor
YEREL HABERLER Maske üretimine bir destek de Kula’dan Günlük 500 ...
Kula İlçe Jandarma’dan kaçak ava geçit yok 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kula İlçe Jandarma’dan kaçak ava geçit yok 'Eti ...
Akhisar Belediyesi, cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, cadde ve sokakları da dezenfekte ...
Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü
(Özel) Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !..
YEREL HABERLER (Özel) Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X