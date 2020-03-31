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Manisa’daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu Yurt dışından gelen vatandaşlara kuru üzüm ve mesir macunu ikramı

İHA

Yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları Manisa'daki yurtlara yerleştirilmeye devam edilirken, Manisa'daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu. Öte yandan Manisa'daki yurtlara 14 günlüğüne yerleştirilen misafirlere kuru üzüm ve Manisa mesir macunu ikram edildi.

Manisa’daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu Yurt dışından gelen vatandaşlara kuru üzüm ve mesir macunu ikramı

Yurt dışından Türkiye’ye gelen Türk vatandaşları Manisa’daki yurtlara yerleştirilmeye devam edilirken, Manisa’daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu. Öte yandan Manisa’daki yurtlara 14 günlüğüne yerleştirilen misafirlere kuru üzüm ve Manisa mesir macunu ikram edildi.
ABD’den uçakla önce İzmir’e gelen 209 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Manisa’daki öğrenci yurduna yerleştirildi. ABD’den dün akşam gelen 210 kişinin ardından Etiyopya’dan gelen 109 kişi de gece saatlerinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci yurduna yerleştirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indikten sonra yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alınarak Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki KYK getirilen vatandaşların yurt girişinde tek tek ateşleri ölçüldü, sağlık kontrolünden geçirildi. Yurttaki odalara tek tek yerleştirilen vatandaşlara bireysel spor yapabilmeleri için spor malzemelerinin de bulunduğu odalarda Manisa mesir macunu ve kuru üzüm ikram edildi. Ayrıca vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeler de temin edildi.
Son gelen kafileyle birlikte Manisa’daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu. Yurt dışından gelerek Manisa’daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları 14 gün gözetim altında tutulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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