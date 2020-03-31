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Evde gitar yapan mekanikçi: Gitarın adını 'korona' koyacağım

DHA

Evde gitar yapan mekanikçi: Gitarın adını 'korona' koyacağım


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yapan ve daha sonra bunu bir hobi haline getiren mekanikçi Salih Vezneli (66), sokağa çıkma yasağına uyarak evde vakit geçirmeye başlayınca, hobisine yeniden başladı. Evinin balkonuna kurduğu atölyede gitar yapan Vezneli, "Son yaptığım gitarı kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını 'korona' koyacağım" dedi.
Yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayan mekanikçi Salih Vezneli (66), müzik aletini kendi elleriyle yaptı. Daha sonra gitar yapımını hobi haline getiren Vezneli, bu zamana kadar 30'dan fazla gitar yapıp, bunları hediye etti. Hobisini mesleğine olan benzerliği nedeniyle rahatlıkla yaptığını belirten Vezneli, gerekli malzemeleri Kore'den getirttiğini anlatarak, "Oğlum 14 yaşındayken benden elektrogitar istedi. Ben de ona kaliteli ve pahalı bir gitar alamayacağımı söyledim. Oğlum da bana evde nasıl gitar yapıldığına dair internetteki video ve siteleri gösterdi. Almanya'dan da bir kitap getirttim. Mekanikçi olduğum için mesleğim gereği talaşlı işlemlere de elim oldukça yatkındır. Derken ilk gitarımı yaptım ve baktım ki bu iş gerçekten çok zevkli. Bunun üzerine gitar yapımına devam etmeye karar verdim. Bu işlem için Kore'den daha kaliteli malzemeler getirtmeye başladım. Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım" dedi.  
'EVDE KALIN, BİR ŞEYLER ÜRETİN' DEDİ 
Şu anda yaşı gereği sokağa çıkamadığını ve 'evde kal' çağrılarına uyduğunu vurgulayan Vezneli, "Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Her birimizin çocukları, torunları, yakınları, sevdikleri var. Hepimiz hayatı seviyoruz ve yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Eğer biz kurallara uyarsak, evimizde kalırsak hem kendimizi koruruz hem de çocuklarımızı ve geleceğimizi korumuş oluruz. Bencil olup dışarılarda gezmek hiç kimseye fayda sağlamıyor. Bu sürece ancak evimizde kalarak katkı sunabiliyoruz" diye konuştu.
'KORONA İSMİ VERECEĞİM'
Bir süre önce başladığı gitarını yakında zamanda tamamlayacağını kaydeden Vezneli, "Malum Türkiye ile birlikte tüm ülkelerde koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. İnsanoğlunun bu mücadeleden galip ayrılacağına olan inancımız tam. Yeter ki belirlenen kurallara uyalım. Yaşım gereği evde kalma çağrısına uydum. Bu süreçte de uzun yıllardır ara verdiğim gitar yapımına yeniden başladım. Son yaptığım bu gitarı da kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını 'korona' koyacağım. Yaptığım gitarları genellikle önce oğlumun yakın çevresindeki arkadaşlarına, daha sonrada internetten gören bazı arkadaşlarıma hediye olarak gönderiyorum. Bugüne kadar sipariş üzerine bir gitar yapmadım. Çünkü ben bunu hobi olarak yapıyorum. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-03-31 18:50:20

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