Sağlık çalışanlarına üzüm hoşafı, kek ve poğaça ikramı Alaşehir'de belediye ve Kadın Kooperatifi işbirliği ile sağlık çalışanlarına destek

Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Kadın Kooperatifi üyeleri, korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa moral verebilmek için özel olarak hazırladıkları, üzüm hoşafı, poğaça ve kekleri ikram etti.

Alaşehir’de hizmet veren S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi üyeleri kooperatifte özel olarak hazırladıkları üzüm hoşafı ve poğaçaları, Alaşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına ikram etti. Salgın nedeniyle çalışmalarına ara veren kooperatif üyeleri, korona virüs önlemleri kurallarına uyarak, özel olarak çalışma kararı aldı. Çalışmada, salgın karşısında ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına Kurtuluş Savaşı’nda Mehmetçiğin milli yiyeceği olan üzüm hoşafı yanında poğaça ve kek yaparak, sağlık çalışanlarına moral amacıyla ikram ettiler. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem sağlık çalışanları adına kadın kooperatifi üyelerine ve belediyeye teşekkür etti.

Alaşehir Belediyesi, Alaşehir Kadın Kooperatifi üyelerinin ortaklaşa çalışmasını değerlendiren Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını karşısında milli mücadele veriyoruz. Ülke olarak topyekun çalışma içerisindeyiz. Hükümetimizin çalışmalarına destek veriyoruz, Sağlık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kurallara belediye olarak, vatandaşlar olarak uyum içinde çalışıyoruz. Bu gün de Alaşehir’de hizmet veren Kadın Kooperatifi üyelerimizin özel olarak, Kurtuluş Savaşı’nda askerlerimizin en önemli yiyeceği olan üzüm hoşafı ve yanında poğaça hazırlayarak, bizler de tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızı kurtarmak için savaşan askerlerimiz gibi salgın karşısında, savaşan sağlık çalışanlarımıza moral amacıyla üzüm hoşafı, poğaça ve kek hazırladık. Amacımız hastane çalışanlarımızın moral motivasyonları yükselsin istiyoruz. Bu ikramları doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve personelimize ikram edeceğiz. Biz bu küresel mücadelede en ön saflarda çalışanların sağlık personelleri olduğunu biliyoruz. Buradan onlara başarılar diliyorum" dedi.

Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise belediye işbirliği ile Alaşehirli kadınlar olarak, her zaman sağlık çalışanlarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Salgın nedeniyle kooperatif olarak çalışmalarına ara verdiklerini ancak üyelerle beraber, sağlık çalışanlarına moral amacıyla, korona virüs korunma kurallarına uyarak, çalışma yaptıklarını dile getirerek tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de belediye ve kadın kooperatifi üyelerine teşekkür etti.

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