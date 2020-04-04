Manisa’da toplu taşımada vatandaşlara maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına binecek olan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Korona virüs tedbirlerine yönelik çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgının yayınlamasının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Virüs salgınına karşı önleyici tedbirler kapsamında alınan karar ile Manisa il genelinde de toplu taşıma araçlarına maskesiz binilemeyecek. Bu nedenle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanacak olan ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtımına başladı. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara ve otobüs içerisinde maskesiz bir şekilde yolculuk eden vatandaşlara maskeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlara yönelik maske desteğinin süreceği belirtilirken, bundan sonraki günlerde maskelerin araç şoförlerine verileceği, toplu taşıma aracına binecek vatandaşlardan maskesi olmayanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı maskelerin ücretsiz olarak verileceği ifade edildi.

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