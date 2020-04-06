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Başkan Akın ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor

İHA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte Pazartesi Pazarında esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Başkan Akın ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte Pazartesi Pazarında esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında pazar ve market gibi toplu alanlarda maske takımı zorunlu hale geldi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Pazartesi Pazarında tezgah açan esnaf ve pazara gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Esnaf ve vatandaşların kullanmaları amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazartesi pazarının üç noktasına el dezenfektanları da yeniden kuruldu.

Turgutlu Belediyesinden hastaneye önemli bağış
Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıtımının ardından ise Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Encümen üyeleri ile birlikte Turgutlu Devlet Hastanesi’ne 450 litre etil alkol, 30 adet oksimetre ve 30 adet tansiyon aletini bağışlayarak teslim etti.

“Evde kalın, eğer çıkmanız gerekliyse mutlaka maske kullanın”
Maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle ilgili konuşan Başkan Çetin Akın, “Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler açıklandı. Cumhurbaşkanının açıkladığı tedbirlerden biri de toplu taşıma, pazar ve market gibi toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi oldu. Turgutlu Belediyesi olarak ilk günden itibaren mesai arkadaşlarımıza, ilçemizde faaliyetlerini sürdüren oda başkanlarımıza, pazar esnafımıza ve de vatandaşlarımıza ücretsiz maske yardımında bulunduk. Hemşehrilerimizin bu salgından en az şekilde etkilenmeleri için gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tüm Turgutlu halkımızın başta kendi sağlıkları olmak üzere, ailesinin, yakınlarının, sevdiklerinin de sağlığını düşünerek hareket etmelerini rica ediyorum. Bu doğrultuda bütün vatandaşlarımızın en başta evlerinden çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa da mutlaka maske kullanmalarını önemle hatırlatıyorum” dedi.

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