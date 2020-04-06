Manisa’da 40 fırından 'Askıda ekmek' uygulaması Manisalı fırıncılardan korona virüs günlerinde askıda ekmek

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik Manisa’nın Salihli ilçesindeki 40 fırın askıda ekmek uygulaması başlattı.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, korona virüs salgını sebebiyle Salihli’de faaliyet gösteren 40 fırında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlatıldığını kaydetti. Askıda ekmek projesinin Türkiye’de çok eskilere dayanan bir uygulama olduğunu belirten Makasçı, “Fırıncı esnafımız dilediği kadar ekmeği askıya asıp, ihtiyaç sahiplerine verirken, buna mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlarımızda katkıda bulunarak yardımcı oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ücretsiz olarak günlük ekmeklerini fırınlardan temin edebilirler. Dünya genelindeki salgın sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza, bizimde katkımız olsun diyen vatandaşlarımız, gittikleri fırınlarda askıda ekmek kampanyasına destek olarak yardımcı olabilirler.” dedi.

Makasçı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak bizlerin görevi. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böyle zor durumlarda insanlar birbirlerine yardımcı olması çok önemli. Karşılıklı dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağımıza inancımız tamdır.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.