Özel halk otobüsleri yakıt desteği istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel halk otobüsleri yakıt desteği istedi

İHA

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, korona virüs salgını nedeniyle yolcu sayının yüzde 10'unun altına düştüğünü belirterek, yakıt bile alacak durumda olmadıklarını söyledi. Kamu hizmeti gördükleri için otobüsleri kapatma şanslarının olmadığını vurgulayan Akatmacı, özellikle yakıt konusunda yetkililerden yardım istedi.

Özel halk otobüsleri yakıt desteği istedi

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, korona virüs salgını nedeniyle yolcu sayının yüzde 10’unun altına düştüğünü belirterek, yakıt bile alacak durumda olmadıklarını söyledi. Kamu hizmeti gördükleri için otobüsleri kapatma şanslarının olmadığını vurgulayan Akatmacı, özellikle yakıt konusunda yetkililerden yardım istedi.
Korona virüs salgını çıktıktan sonra özellikle arabaların dezenfekte edilmesine çok dikkat ettiklerini ifade eden Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, “Gün aşırı araçlarımız temizlik yapılıyor. Hem belediyemiz tarafından ilaçlanıyor, hem biz ayrı olarak ilaç firmalarıyla ilaçlıyoruz. Ayrıca sürücülerimiz araçlarını temizliyor. Öncelikle hijyene dikkat ediyoruz. Biz toplumun evde kal denildiği süreçte toplu taşımaya binmeyin deniliyor ama mecbur kalanlar, işi olanlar, hastaneye gidenleri, sağlıkçıları, işine gidip gelenleri taşıyoruz. Ama yolcu sayılarımız yüzde 10’a kadar düştü. 70 bin yolcu taşıyorduk 7 binlere düştük. Gerçekten esnafımız çok sıkıntılı bir durumda. Normal ödemesinden vazgeçtik, taksitlerinden, kredilerinden, BağKur, SSK. Sadece yakıtını bile alamayacak durumda. Bu sebeple tabi ki her esnaf sıkıntıda ama hiç olmazsa onların mekanı kapalı. Bizim kamu hizmeti yaptığımızdan dolayı kapatma şansımız da yok. Devam etmek zorundayız. Devam ederek de sadece bu işin zararına çalışıyoruz. Hükümetimizden veya yetkililerimizden beklentimiz hiç olmazsa bir yakıt desteği vermeleridir. Yoksa bu işi sürdürmemiz çok zor olacak. O yüzden bize destek olmalarını bekliyoruz. Türkiye Halk Otobüsleri Birliği olarak Türkiye genelinde hükümetimizden de beklenti var. Sadece Manisa’nın değil Türkiye genelinde sıkıntılar var. İnşallah önümüzdeki günlerde hiç olmazsa bir akaryakıt desteği çıkarsa esnafımız bir nebze olsa rahatlayacak” dedi.
Bakanlık tarafından 65 yaş desteklemelerin kesildiğini kaydeden Akatmacı, “Bizim UKOME’nin 65 yaş ile ilgili bir sınırlandırma kararı vardı. Fakat engellilerle ilgili bir karar alınmadı. Bu konuda sınırlama var diye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 65 yaş destekleri kesilmiş. Türkiye genelindeki başka illerde de bu sınırlandırmalar var ama Manisa olarak bu paramız niye kesildi onu bilmiyoruz. Siyasi mercilere, her yere bildirdik. Buradan bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz. Zaten esnafımız çok zor durumda. Kaldı ki sadece 65 yaş değil, yüzde 40 engelli, şehit, gazi yakınları, sağlıkçılar çok kalemde ücretsiz taşıyoruz. Böyle bir zor günde de bakanlığımızın aylık 1000 lira desteğini kesmesi çok ters bir zamana geldi. Bir an önce bunun çözüme ulaşmasını ve esnafımızın iki ay geride kalan 1000’er lira desteğinin bir an önce verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Akatmacı sözlerini şöyle tamamladı: “Hafta içleri 7072 bin yolcu binişi vardı bu rakam 6 bin 5007 bine düştü. Hafta sonları 4045 bin gidiyordu. 3 bine düştü. Yani rakamlar 10’da birinin de altında. Gerçekten çok dipteyiz. Mecburiyetten çalışıyoruz. İmkan olsa arkadaşlarımızı durduralım. Mecbur alanlar olduğu için araçları çalıştırmak zorundayız. Gerçekten şoförlerimiz her türlü tehlikeye karşı çalışıyor. Her türlü tedbiri alıyoruz ama bu hastalık kolay değil. İnşallah bir an önce bu zor günler geçer. Bizler refaha kavuşur diye düşünüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisaspor'dan zemin operasyonu
YEREL HABERLER Manisaspor'dan zemin operasyonu
Yardım kolileri adreslere teslim ediliyor
YEREL HABERLER Yardım kolileri adreslere teslim ediliyor
3 yaşındaki Feride'den büyüklerine 'Korona virüs' uyarısı
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Feride'den büyüklerine 'Korona virüs' ...
Turgutlu’da evlerde zumba zamanı
YEREL HABERLER Turgutlu’da evlerde zumba zamanı
Minik Feride'nin koronavirüs uyarısı ilgi gördü
YEREL HABERLER Minik Feride'nin koronavirüs uyarısı ilgi gördü
Sağlık çalışanlarının çocuklarına özel resim yarışması
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının çocuklarına özel resim ...
Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında “Askıda ekmek var” Askıda ekmek ile veren el, alan eli görmüyor Yardımlaşma kültürünün en güzel örneği Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı: “Türkiye için bir ön adımdır” İşletme sahibi İbrahim Akın: “Kara günleri beraber aşacağız” Hayırsever Erdinç Tekdal: “Biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün”
YEREL HABERLER Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında “Askıda ...
Mevsimlik tarım işçileri Turgutlu’da güvende
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri Turgutlu’da güvende
MER Koleji öğrencileri güne uzaktan spor eğitimiyle başlıyor
YEREL HABERLER MER Koleji öğrencileri güne uzaktan spor eğitimiyle ...
Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ...
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 ...
Akhisar'da 15 kişiye ceza
YEREL HABERLER Akhisar'da 15 kişiye ceza
Akhisar’da korona tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Akhisar’da korona tedbirlerine uymayan 15 kişiye para ...
Salihli'de, açıkta satılan 7 bin ekmeğe el koyuldu
YEREL HABERLER Salihli'de, açıkta satılan 7 bin ekmeğe el koyuldu
Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske ...
Manisa’da açıkta satılan 7 bin ekmeğe el konuldu
YEREL HABERLER Manisa’da açıkta satılan 7 bin ekmeğe el konuldu
Nikah sonrası birbirlerini dirsekleriyle tebrik ettiler
YEREL HABERLER Nikah sonrası birbirlerini dirsekleriyle tebrik ...
Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması ...
Manisa’da 40 fırından 'Askıda ekmek' uygulaması Manisalı fırıncılardan korona virüs günlerinde askıda ekmek
YEREL HABERLER Manisa’da 40 fırından 'Askıda ekmek' ...
Sarıgöl’de üzüm üreticilerine koruyucu maske yapıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de üzüm üreticilerine koruyucu maske yapıldı
Başkan Akın ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Akın ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor
Esnaf Kefalet’ten manav esnafına maske ve eldiven desteği
YEREL HABERLER Esnaf Kefalet’ten manav esnafına maske ve eldiven ...
Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır arıyorlar
YEREL HABERLER Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır arıyorlar
Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarını aksatmıyor
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarını aksatmıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X