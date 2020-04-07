Manisa’da sosyal mesafe cezası 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Salihli ilçesinde, iş yerinde, sosyal mesafeyi korumayarak alkol alan şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Dün gece 23.40 sıralarında Salihli ilçesinde, bir iş yerinde 3 şahsın sosyal mesafeyi korumayarak alkol aldığı tespit edilmiştir. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara muhalefet eden 3 şahsın her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira olmak üzere toplam da 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanmıştır”

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