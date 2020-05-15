Salihli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde helikopterli denetim yapıldı

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi helikopter destekli trafik denetimi yaptı.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında Manisa'nın da yer aldığı 15 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-İzmir Karayolu Durasıllı Kontrol noktasında trafik uygulaması yaptı. 1'i motosikletli 3 trafik timi, 1 asayiş ekibi ve 1 bölge trafik ekibinden oluşan toplam 16 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetim yaklaşık 2 saat sürdü.<br>Uygulamaya bir helikopter de havadan destek verdi. Denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. 139 araç kontrol edilerek, 115 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.<br>Ateş ölçümü de yapılan uygulamada ceza kesilmediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-05-15 17:21:59<br>

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