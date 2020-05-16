Çocukluk hayali evini müzeye çevirdi Manisalı çiftçi çocukluğundan beri topladığı eski eşyalarla evinin bir katını adeta müzeye çevirdi

Manisa’nın Selendi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Necati Atalay çocukluğunda başlayan merakı nedeniyle eski eşyaları toplayarak evini adeta müzeye çevirdi. Evinin bir katında eski eşyaları sergileyen Atalay, gelen misafirlerine her parçanın hikayesini anlatarak bilgilendiriyor.

Selendi'ye bağlı Çanşa Mahallesi'nde ikamet eden ve geçimini çiftçilik yaparak sağlayan 3 çocuk babası 61 yaşındaki Necati Atalay, çocukluğunda başlayan eski eşyaları toplayarak sergileme hayalini bugün evinin bir katını adeta müzeye çevirerek gerçekleştirdi. Atalay hayalini gerçekleştirebilmek için mahalle mahalle gezerek eski eşyaları toplayıp tamiratını yaptı. Tamiri yapılan eski eşyaları, evinin alt katını adeta müze gibi dizayn ederek sergilemeye başlayan Atalay hedefinde mevcut parçaları daha da zenginleştirmek olduğunu söyledi. Atalay'ın adeta müzeye dönen evinin alt katı ise şimdilerde meraklıların uğrak yeri haline geldi.



Gelen misafirleri bilgilendiyor

Asıl işinin çiftçilik olduğunu belirten Necati Atalay, "Çocukluğumda bu işlere merakım vardı. Eski eşyaları mahalle mahalle diğer il ve ilçeleri de dolaşarak topladım, tamiratlarını yaptım. Sonra evimin alt katını müze şeklinde dizayn ettim. Burada topladığım eski eşyaları sergilemeye karar verdim. Çok şükür hayalimi gerçekleştirdi. Gelen misafirlere hangi eşyanın ne zaman ve nerelerde kullanıldığını daha önceden araştırarak bilgilendiriyorum. İnşallah hedefim bu eşyaları daha da zengin bir hale getirerek çoğaltmak olacaktır." dedi.



"Değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyorum"

Atalay, "Atalarımızdan kalan eşyalarımızı gelecek nesillere göstermek ve onların atalarımızın nasıl yaşadığını bilmeleri konusunda bunları sergiliyorum. Gelecek nesillere ışık olacak bir çok eski tarihi eşyalarımız var. Bunlardan eskiden kadınlarımızın el ile dokuduğu el kirkidleri, eski radyolar, bakraçlar, hamur tekneleri, eski telefonlar, dikiş makineleri, el fenerleri, televizyonlar, fenerler, yoğurt bakraçları ve bir çok tarım aletleri ile ismini sayamadığım malzemeler. İşte atalarımız bunlarla bizleri bugünlere taşımış. Bizde bu değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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