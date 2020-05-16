Kula’nın ana caddelerinde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, ilçenin ana caddelerinde vatandaşların maskesiz gezmesi yasaklandı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar aldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilçemiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddesi kapsamında ek tedbirlerin alınması gerekmiştir. Virüsün yayılmasının engellenmesi açısından vatandaşın yoğun olarak kullandığı; Tabduk Emre Caddesi, Yunus Emre Caddesi (Sevgi yoluGaraj Caddesi), Hamdullah Caddesi, Yunus Emre Kent Meydanı, Turgut Özal Bulvarında vatandaşlarımızın maskesiz gezmesi yasaklanmıştır. Alınan kararın kolluk kuvveti marifeti ile denetlenerek yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

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