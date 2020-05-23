İtfaiyecileri çok seven minik Batuhan'a sürpriz doğum günü 3 aydır göremediği torununa Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sürpriz doğum günü yaptı

İzmir’de yaşayan ve korona virüs tedbirleri nedeniyle Manisa'daki torununu göremeyen Ali Akkuzu, itfaiyecileri çok sevdiğini bildiği 3 yaşındaki torunu için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek, sürpriz bir doğum organize etti.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle 3 aydır ayrı kalan dede ve torun için Manisa Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. İzmir’de yaşayan ve korona virüs salgını nedeniyle Manisa'daki torununu göremeyen Ali Akkuzu, 3 yaşına girecek olan torunun itfaiyecileri çok sevdiğini belirterek, doğum günü sürprizi yapılması için Manisa Büyükşehir Belediyesinden ricada bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla harekete geçen itfaiye ekipleri, minik Batuhan’a süpriz bir doğum günü organize etti. İtfaiye aracıyla sirenler eşliğinde Batuhan'ın evinin önüne gelen itfaiye ekipleri, yanlarında getirdikleri doğum günü pastası ve hediyelerle Batuhan'ın 3. yaş gününü kutladı. Kutlamada, dede Ali Akkuzu ile görüntülü görüşme gerçekleştirildi. 3 aydır torununu göremediğini belirten Ali Akkuzu, hassasiyeti nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür ederek, “Sayın Cengiz başkanımız bizi çok memnun etti” dedi.

Baba Sagıp Atlı ise “Emeği geçen herkes hakkını helal etsin. Oğlum adına, eşim adına ve kendim adına size tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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