Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 313 bin lira para cezası

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere toplanda 313 bin 544 lira para cezası kesildi.

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yapıldı. Yapılan denetimlerde 6 kişiye adli işlem yapılırken 233 kişiye ise idari işlem uygulandı. Gün içerisinde yapılan denetimlerde korona virüs salgınının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkmaya yasağını ihlal eden şahıslara toplamda 313 bin 544 lira para cezası kesildi.

Denetimlerin 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.