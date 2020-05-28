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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden MAT ve AKUT'a maske desteği

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurum ve kuruluşlara yaptığı maske desteği sivil toplum kuruluşları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MAT ve AKUT ekiplerini ziyaret ederek, maskelerini teslim etti.

Büyükşehirden MAT ve AKUT'a maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurum ve kuruluşlara yaptığı maske desteği sivil toplum kuruluşları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MAT ve AKUT ekiplerini ziyaret ederek, maskelerini teslim etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde kurum ve kuruluşlara maske desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bünyesinde üretimine başladığı hijyenik maskeleri belirlenen program kapsamında kurum ve kuruluşları ziyaret ederek teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi sivil toplum kuruluşlarına da maske desteğinde bulunarak destek olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ve AKUT Manisa Şubesi’ni ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu ve Daire Başkanı İnal’ı MAT Başkanı Bahattin Özer ve dernek üyeleri karşıladı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleşen ziyarette Öztozlu, derneğin yaptığı çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeleri dernek başkanı Bahattin Özer’e teslim eden Öztozlu, çalışmalarında başarılar diledi. Yapılan maske desteği için teşekkürlerini ileten Özer, “Maske gerçekten bir ihtiyaç. Bizim için daha büyük bir ihtiyaç. Sokağa çıkma yasağı zamanlarında vefa grubuna haberleşme desteği verdiğimiz için arkadaşlarımız maske kullanarak çıkıyor. Daha önce maske konusunda sıkıntı yaşamıştık ama bu destek ile artık bu sorunu yaşamayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi bize her konuda destek oluyor. Tatbikatlarımızda, eğitim çalışmalarımızda bize her türlü desteği veriyoruz. Biz de MAT olarak gönüllü olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

İkinci ziyaret AKUT’a oldu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal daha sonra AKUT Manisa Şubesi’ni ziyaret etti. Burada Öztozlu ve İnalı’ı, AKUT Lider Yardımcısı Sermet Kadir Gezenerler ve AKUT üyeleri karşıladı. Öztozlu ve İnal, AKUT binasında incelemelerde bulunurken, Gezenerler tarafından yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirildi. İnceleme ve alınan bilgiler sonrasında Ali Öztozlu, Lider Yardımcısı Gezenerler’e maskelerini teslim etti. Maske desteği için teşekkürlerini ileten Gezenerler, “Kuruluşumuzdan bu yana Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün büyük destekleri oldu. Bu pandemi sürecinde de yapmış olduğu maske desteğinden dolayı kendisine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu süreçte durdurulan faaliyetlerimiz pandemi sonrasında yine devam edecek. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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