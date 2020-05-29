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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı Otomobilin ön tamponu tırın kasasına saplandı

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı Otomobilin ön tamponu tırın kasasına saplandı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Sadık S. idaresindeki 06 BFG 601 plakalı otomobil, Kovukdere mevkiinde rampalardan çıkarken, aynı yönde seyir halinde olan Nuh Ç. idaresindeki 38 KB 291 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tamponu tırın kasasına saplandı. Otomobil sürücüsü Sadık S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Arslan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Sadık S.’ye ilk müdahale yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri de otomobilin yolcu koltuğundan sıkışan Osman Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Osman Arslan ve otomobil sürücüsü Sadık S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne getirilmeden Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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