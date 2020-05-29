Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

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<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camii avlusunu doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyan yaklaşık 500 kişi, yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.<br>Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, camilerle cemaatle namaz kılınmasında kısıtlamaya gidilirken, uzun bir aranın ardından bugün cuma namazı cemaatle kılındı. Manisalılar, cuma namazını kılmak için her yıl Uluslararası Mesir Festivali'nde kubbelerinden tonlarca mesir macunu saçılan Şehzadeler ilçesindeki 498 yıllık tarihi geçmişe sahip Sultan Camisi'ne akın etti. Cami avlusuna girenlere Şehzadeler Belediyesi görevlileri tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Namaza gelenler, seccadelerini yanlarında getirdi. Sosyal mesafe gözetilerek cami avlusunda saf tutan yaklaşık 500 kişi cuma namazını eda etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-29 16:46:18<br>

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