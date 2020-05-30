Normalleşme sürecinde son kontroller

Türkiye'de Korona virüs normalleşme sürecine adım adım geçilirken, kamu personeli de 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacak. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası'nda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarını ve binada bulunan diğer birimleri ziyaret ederek sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek adına son kontrollerini yaptı. Öte yandan 1 Haziran itibariyle kreşlerinde açılacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kreşleri de dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Normalleşme sürecine adım adım geçilmesiyle ilgili kararlardan biri de kamu personelinin 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlayacak olması ve kreşlerin açılması oldu. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası'nda yer alan daire başkanlıkları ile Büyükşehir Belediyesi kreşlerini ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ile bir araya geldi.



Kreşler dezenfekte ediliyor

Yıldırım, personellerin 1 Haziran'da normal mesaiye başlamasından dolayı daire başkanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı oluşturulması adına istişarelerde bulundu. Yıldırım, sosyal mesafeyi koruyarak çalışması yapılması gerektiğini de belirterek son kontrollerini yaptı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde bulunan birimlerdeki personelleri de ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Yıldırım, sağlıklı ve hijyenik çalışma ortamı için de önerilerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde de incelemelerde bulundu. 1 Haziran itibariyle açılacak olan kreşler, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca dezenfekte edildi.

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