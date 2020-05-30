Normalleşme sürecinde son kontroller

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme sürecinde son kontroller

İHA

Türkiye'de Korona virüs normalleşme sürecine adım adım geçilirken, kamu personeli de 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacak. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası'nda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarını ve binada bulunan diğer birimleri ziyaret ederek sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek adına son kontrollerini yaptı. Öte yandan 1 Haziran itibariyle kreşlerinde açılacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kreşleri de dezenfekte edildi.

Normalleşme sürecinde son kontroller

Türkiye'de Korona virüs normalleşme sürecine adım adım geçilirken, kamu personeli de 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacak. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası'nda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarını ve binada bulunan diğer birimleri ziyaret ederek sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek adına son kontrollerini yaptı. Öte yandan 1 Haziran itibariyle kreşlerinde açılacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kreşleri de dezenfekte edildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Normalleşme sürecine adım adım geçilmesiyle ilgili kararlardan biri de kamu personelinin 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlayacak olması ve kreşlerin açılması oldu. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası'nda yer alan daire başkanlıkları ile Büyükşehir Belediyesi kreşlerini ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ile bir araya geldi.

Kreşler dezenfekte ediliyor
Yıldırım, personellerin 1 Haziran'da normal mesaiye başlamasından dolayı daire başkanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı oluşturulması adına istişarelerde bulundu. Yıldırım, sosyal mesafeyi koruyarak çalışması yapılması gerektiğini de belirterek son kontrollerini yaptı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde bulunan birimlerdeki personelleri de ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Yıldırım, sağlıklı ve hijyenik çalışma ortamı için de önerilerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde de incelemelerde bulundu. 1 Haziran itibariyle açılacak olan kreşler, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca dezenfekte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar
YEREL HABERLER Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar
Kırsal hizmetleri değerlendirdiler
YEREL HABERLER Kırsal hizmetleri değerlendirdiler
Manisa'da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Manisa'da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla ...
Akhisarspor'a onay çıkmadı
YEREL HABERLER Akhisarspor'a onay çıkmadı
Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor
Başkan Kayda’dan işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı
YEREL HABERLER Başkan Kayda’dan işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı
Başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Korona elektronikçilere yaradı Arıza oranlarının yükseldiğini belirten Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen: “Bu süreçte elektronik cihazlarda aşırı bir arıza söz konusu meydana geldi. Özellikle son dönemde daha çok televizyonlarda yaşanan arızalar arttı”
YEREL HABERLER Korona elektronikçilere yaradı Arıza oranlarının ...
Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici: “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması ‘Gençlerde endüstri manipülasyonları hakkında farkındalık oluşturarak, gençleri tütün ve nikotin kullanımından korumak’ olarak belirlendi”
YEREL HABERLER Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler Manisa İl ...
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Kazaya karışan sürücü 135 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 ...
Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 ...
Alaşehir’deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alaşehir’deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti
Alaşehir’de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alaşehir’de trafik kazası: 5 yaralı
Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu hastanede hasta kabulü başladı
YEREL HABERLER Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu ...
Manisa CBÜ’de personel alımına 5 bin başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’de personel alımına 5 bin başvuru yapıldı
Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma ...
Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma ...
Başkan Akın’dan 25 bin maske desteği
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan 25 bin maske desteği
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasında sağlıkçılara ücretsiz servis
YEREL HABERLER Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasında sağlıkçılara ...
Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz ...
74 gün sonra camilerde ilk namaz
YEREL HABERLER 74 gün sonra camilerde ilk namaz
Manisa’da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı Manisa’da korona virüs tedbirleri altında haftalar sonra kılınan ilk cuma namazı havadan görüntülendi Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Manisa'da da vakalar düşmeye başladı"
YEREL HABERLER Manisa’da haftalar sonra ilk cuma namazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X