Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa’nın merkez Yunusemre ilçesinde evinin balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kurtardı.
Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle’de evinin balkonundan dışarıyı izleyen çocuğun kafası, korkuluklara sıkıştı. Kafasını balkon korkuluklarından çıkaramayan çocuğun yardımına ilk olarak ailesi koştu. Çocuk sıkıştığı yerden çıkarılamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istendi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sıkıştığı korkuluklardan kısa sürede çıkardı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.