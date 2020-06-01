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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Kızılay binlerce insana el uzattı

İHA

Salgın döneminde arttırdığı yardımlarını Ramazan yardımlarıyla üst seviyelere çıkaran Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, ilçede binlerce insana yardım eli uzattı.

Salihli Kızılay binlerce insana el uzattı

Salgın döneminde arttırdığı yardımlarını Ramazan yardımlarıyla üst seviyelere çıkaran Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, ilçede binlerce insana yardım eli uzattı.
Hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımları Salihli’de binlerce insana ulaşması için gönüllülerle birlikte gecesini gündüzüne kattıklarını belirten Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, yeni tip korona salgını dönemi ve Ramazan ayında Salihli Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.
İhtiyaç sahiplerine 2 bin 540 gıda yardımı kolisi dağıtımı yaptıklarını belirten Musal, 3 bin 500 adet kıyma ve kavurma konservesini ise bin 750 aileye kapı kapı gezerek ulaştırıldığını vurguladı.
3 bin 500 adet pide ve ekmek dağıtımı yaptıklarını belirten Musal, “460 aileye 400 ‘er lira tutarındaki zekat yardımı banka hesaplarına yatırılırken, bin 320 adet 1 litre ayçiçek yağı, 500 paket bebek bezi 250 aileye, 500 adet çocuk paketi (bisküvi, kraker, çikolata, gofret vs) dağıtıldı. Korona virüs salgını ve bu salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık toplu iftar yemeği organizasyonlarının yapılması olanaksız hale gelmiştir. Fakat ihtiyaç sahibi kişilerin bu konuda mağduriyet yaşamaması amacıyla bu yıl iftar yemekleri önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 3 bin 100 kişinin evlerine ulaştırıldı” dedi. 3 bin 500 maske ve bin adet dezenfektan dağıttıklarını vurgulayan Musal “60 kg bayram şekerinin yanı sıra bin 500 adet 200 ml çikolatalı süt, 800 adet bez çanta dağıtımı yaptık” diye konuştu.
Pandemi sürecinde kan stoklarının kritik seviyelere düştüğünün görüldüğünü anlatan Musal, “Şubemiz buna da koşulsuz kalmamış ve gönüllülerimiz arasında bulanan ‘Manisa Sana Kanım Feda’ Projesinin 3 koordinatörünün desteği ile rutin düzenlenen kan bağış etkinlikleri haricinde 6 adet kan bağış etkinliği yaparak toplamda 647 ünite kan bağışı toplandı. Pandemi süreci boyunda Salihli ve Alaşehir’de bulunan 5 hastanenin bahçesine triaj çadırı kurulumu gerçekleştirilirken, İlçe Kaymakamlığımız tarafından uhdemize verilen ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarında İlçemiz köy ve mahallelerinde bulunan kısıtlı 160 vatandaşımızın çeşitli ihtiyaçları giderildi” dedi.
Musal, “Tüm bu hizmetleri gerçekleştirirken 'Yeter ki ihtiyaç sahipleri mağdur olmasın' düşüncesi ile herkesin salgından korunmak için evlerinde kaldığı bu dönemde elimizi taşın altına koyduk. Yağmurlardan Kurttutan’a, Çaypınar’dan, Gökeyüp’e İlçemizin tüm mahalle ve köylerine ulaşmaya çalıştık” dedi.
Musal konuşmasına şöyle devam etti: “Bu devasa hizmetler öncelikle hayırsever bağışçılarımızın destekleri, kendilerinin ve ailelerinin hayatını riske atarak, ramazan ayı ve bayram demeden, gün ve saat mefhumu gözetmeksizin haftanın yedi günü sabah 8‘de başlayıp kimi zaman gece 12’ye kadar insanüstü gayretler ve fedakârlıklar gösteren gönüllülerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve personelimiz tarafından başarılmıştır. Bu cansiperane çalışmalarından dolayı tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde sofraların bereketi arttı, hastalarımız şifa buldu.”
Pandeminin mağdur ettiği insanlara, ramazan ayında yardıma ihtiyacı olanlara ve Kan ihtiyacı olan hastalara gönüllü ve bağışçılarının desteği ile el uzattıklarını anlatan Musal, "Kızılaycı gece gündüz çalıştı, çalınmadık kapı bırakmadı. Bayramı bayram etmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi hala geçmiş değil. Yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Tüm Salihli halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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