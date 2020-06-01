İş dünyası yeni kredi paketlerinden memnun Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz: “Kredi paketleri ekonomimizi canlandıracaktır”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, kamu bankalarının yeni normale geçiş sürecinde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin ekonominin yeniden canlanması açısından çok önemli olduğunu ifade etti

Üç kamu bankasının Türkiye ekonomisinin yeni normalleşme sürecinde ekonominin hızla toparlanması için ellerini taşın altına koyduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, özel sektör bankalarının da aynı doğrultuda piyasaları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Korona virüs sürecinde kamu bankalarımız gösterdiği duruş alkışı hak ediyor. Devletimiz kamu bankaları üzerinden açıkladığı kredi destek paketleri ile zor günler geçiren paydaşlarımıza can suyu oldular. Kamu bankaları vatandaşlarımızın yanında oldu. Son olarak açıklanan dört yeni kredi paketini de ben ekonomiyi canlandırmak adına olumlu buluyorum. Açıkçası bulunduğumuz süreçte ekonomik olarak zor günler geçirdik. Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları elimizden geldiğince yetkili makamlara ilettik. Artık yeni normale geçiş sürecindeyiz. Ekonomi çarklarının dönme zamanı geldi. Zorlu süreçte açıklanan bu paket piyasaları hareketlendirecektir. Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak açısından da çok önemli. Yeni normalleşmeye geçilmesiyle birlikte üretimi, istihdamı, tüketimi hepimiz desteklemek zorundayız. İşletmelerimizi ayakta tutabilmek için, istihdamı artırabilmek için yeni normal kurallarına uyarak, sosyal mesafe, maske ve hijyeni dikkate alarak ekonomik ve sosyal aktivitelerimizi sürdürmeliyiz. Bu süreci hep birlikte mücadele ederek aşacağız. Zor günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Açıklanan bu kredi destek paketlerinin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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