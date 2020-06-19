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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da sam rüzgarı bağları vurdu Rekolte kaybı çiftçiyi endişelendirdi

İHA

– Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 ile 4 Haziran arasında etkili olan havadaki nemi azaltarak yüksek oranda buharlaşmaya neden olan sam rüzgarları sonrası bağlarda zarara neden olduğu tespit edildi. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafında bugün bağlarda yapılan incelemelerde sam rüzgarının yanı sıra bilinçsiz bakım nedeniyle rekolte düşüklüğü tespit edildi.

Manisa’da sam rüzgarı bağları vurdu Rekolte kaybı çiftçiyi endişelendirdi

– Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2 ile 4 Haziran arasında etkili olan havadaki nemi azaltarak yüksek oranda buharlaşmaya neden olan sam rüzgarları sonrası bağlarda zarara neden olduğu tespit edildi. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafında bugün bağlarda yapılan incelemelerde sam rüzgarının yanı sıra bilinçsiz bakım nedeniyle rekolte düşüklüğü tespit edildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri tarafından üzüm bağlarında incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerde 2 ile 4 Haziran tarihleri arasında etkili olan ve sıcaklığı arttırarak buharlaşma meydana getiren sam rüzgarlarının üzüm tanelerine zarar verdiği ortaya çıktı. Öte yandan incelemelerde bilinçsiz bakım ve olumsuz hava şartları nedeniyle üzüm rekoltesinde yaklaşık yüzde 3 ile 15 oranında azalma bekleniyor.
Aşırı sıcak havaların da sigorta kapsamına alınmasını istediklerini belirten Üzüm üreticisi Recep Bayındır, “Bağlarımızda 2, 3, 4 Haziran tarihinde yaşanan sam rüzgarı olayından dolayı salkımlar tanelerini silkti. Bağlarımızda yüzde 100’lere varan oranda zararlar oluştu. Bankalardan kredi kullandık borçlarımızı ödemekte zorlanacağız. Bu zararların sigorta kapsamına alınmasını istiyoruz, devletimizden destek istiyoruz” dedi.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Alaşehir Ziraat Odası başkanı Necdet Türk, “Dünyaca ünlü üzümün başkenti olan Alaşehir‘de bazı bölgelerinde 2, 3, 4 Haziran‘da esen sam rüzgarları sonucunda bazı hasarlar oluşmuştur. Alaşehir bölgemizin genelinde sam rüzgârlarının vermiş olduğu zararın yüzde 3 ile yüzde 5 civarında olmakla birlikte, Killik, Kemaliye ve Piyadeler bölgelerinde yüzde 15 civarındadır. Bazı Salkımlarda da yüzde 100 zarar vardır. Bundan dolayı da sam rüzgarlarının vermiş olduğu zarlarda TARSİM kapsamına girmesi gerekmektedir. Sam rüzgarları neticesinde de Saruhanlı, Manisa ve Gölmarmara bölgelerimizde de bu tür hasarlar vardır. Bunların da TARSİM sigortası kapsamına alması gerektiğini düşünüyoruz. TARSİM sigortası ayazda, dolu da Sigorta kapsamı içerisine alınmıştır. Sam rüzgârda bizim için çok çok önemli çünkü bu da rekolteyi olumsuz yönde etkilemektedir Sam rüzgarları da bir doğa olayı olduğu için TARSİM sigortası içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her üreticimizin mutlaka ve mutlaka sigorta yaptırması gerekmekte. Zaten bunun yüzde ellisini devlet vermektedir. Sam rüzgarlarından dolayı olan zararlar da paket halinde yaptırmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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