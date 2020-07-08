Yunusemreli voleybolcular ilk idmanını yaptı

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk takım antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen idmanda bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular çalışmalarını pazartesi, salı çarşamba ve perşembe günleri 19.00 20.00 saatleri arasında sürdürerek hem spor yapıp hem de form tutacak.

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