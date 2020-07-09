Manisa FK, Play-Off için yeniden sahada

MANİSA, (DHA) - FUTBOL Federasyonu'ndan, geçen hafta kalan maçların oynanmayacağı açıklanan TFF 2'nci Lig'de ilk 2 takımı 1'inci Lig'e alarak tescil etmesini beklerken Play-Off oynanacağı haberini alan Manisa Futbol Kulübü, 12 gün sonra başlayacak finallere bilenmeye tekrar başladı. 5 Haziran'dan bu yana antrenmanlarını Halil Onultmak Tesisleri'nde sürdürüp geçen haftaki karar sonrası bekleyişe geçen siyah-beyazlılar, dün yeniden sahaya indi. Ligin en iddialı takımlarından olup 4 aydır koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaderini bekleyen Manisa ekibi, 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'taki ilk karşılaşmada grubundan İnegölspor'la rakip olacak.
Manisa, 1'inci Lig hedefi için eşleşeceği 3 rakibi eleyip Play-Off şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Play-Off maçları öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral veren Başkan Mevlüt Aktan, "Şimdi her şeye yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Sizlerden bugünden itibaren sadece ve sadece Play-Off maçlarına konsantre olmanızı istiyoruz. Bu takım mutlaka hedefe ulaşacaktır. Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeyi hak eden bir takımdır. İnşallah Play-Off maçlarında hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-07-09 13:25:21
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