İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşları güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi ile Gölmarmara ilçesi Kumkuyucak Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan 3 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi ile Gölmarmara Kumkuyucak Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, 3 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Bölge sakinleri tarafından büyük önem taşıyan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, bakımsız ve kötü görünümde olan yolları belli bir plan dahilinde yeniliyoruz. Bu kapsamda, Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi ile Gölmarmara ilçesi Kumkuyucak Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, 3 buçuk kilometrelik yolda çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız güle güle kullansın” dedi.

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