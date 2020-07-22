305 yıllık su galerisini imece usulü temizlediler



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki 305 yıllık su galerisi ve çeşmesinin yıllık bakımı imece usulü ile yapıldı.

Turgutlu'nun Yukarı Bozkır Mahallesi'ndeki 1715 yılında yapılan mahalle çeşmesine su taşıyan tali su galerisi için köylüler seferber oldu. Mahallenin çeşmesine Bozdağ Dağı'nın kuzey yamacı eteklerinden kaynak suyu taşıyan su galerisinin temizliği için mahalleli seferber oldu. Derin ve dik olduğu için erişimin zor olduğu 30 metrelik su galerisine ellerinde kazma kürekleri ile gelen 15 kişilik grup, balçıkları temizledi. 3 asırdır kullanılan su galerisindeki balçığın temizlenmesiyle mahallenin çeşmesine gelen suda artış yaşandı.

Yukarı Bozkır Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz, imece usulü ile tarihi su galerisinin yıllık bakımını yaptıklarını belirtip, "Amacımız mahallemizin değerlerine sahip çıkmak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-07-22 12:26:00



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