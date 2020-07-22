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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Manisa yollarına 300 bin ton beton döktü

İHA

Düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol bakım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan yollara, bugüne kadar 300 bin ton beton döktü.

Büyükşehir, Manisa yollarına 300 bin ton beton döktü

Düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol bakım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan yollara, bugüne kadar 300 bin ton beton döktü.
Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da bir ilki gerçekleştirerek, 2019 yılında beton yol uygulamasına başladı. Bu kapsamda, yılın dört mevsimi beton yol uygulamasına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan yollarda bugüne kadar 300 bin ton beton döktü.
Beton yol uygulaması hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle, ülkemizde son yıllarda yapımı artan beton yol uygulamasına biz de 2019 yılındabaşladık. Bu kapsamda, yapımını tamamlayarak hizmete sunduğumuz beton yolları da vatandaşlarımız test ederek not veriyor. Gerek mahalle muhtarlarımız, gerekse de vatandaşlarımız yolların konforundan çok memnunlar” dedi.

“Öncelik, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar”
Uygulamanın ilk etapta köy grup yollarında yapıldığını belirten Başkan Ergün, “İlk etapta Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı, Gölmarmara, Yunusemre, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz beton yol uygulamasında, önceliğimiz köy gurup yolları oldu. Çalışma yaptığımız yollarda, ilçelere bağlantıyı sağlamasının yanı sıra, güzergâhta bulunan mahallelerin tarım ürünlerine sevkiyatı için kullanılıyor”şeklinde konuştu.
Beton yol uygulamasının, il genelinde artarak devam edeceğini de ifade eden Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızdan da olumlu dönüş aldığımız beton yol uygulamamıza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda, il genelinde uygulamamızı yaymak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Tek amacımız Manisalı vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi” dedi.

“Manisa’nın iklim koşullarına uygun”
Beton yol uygulamasının Manisa’nın iklim koşullarına uygun oldun olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bu anlamda, en büyük avantajı iklim olarak geniş sürelere yayılmış olan çalışma süresinin bulunması. Sathi kaplamada kullandığımız bitüm menşeli bağlayıcı maddenin alana uygularken ortalama sıcaklığının 130160 derece arasında olması gerekiyor. Sıcak asfalt da 145 derecelerde olması gerekiyor. Beton uygulamasında ise suyun donma noktası altında olmadan üretilmesi kafi. Bu anlamda yılın dört mevsimi Manisa’da beton yol uygulamasına devam ediyoruz” diye konuştu.
Kısa süre içerisinde beton yol uygulamasında Türkiye’de önemli bir yer edindiklerini de dile getiren Başkan Ergün, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen kongrede hazırlanan kitapta, beton yol çalışmalarımızda uyguladığımız iki farklı teknik ile yer aldık. Bu kapsamda uyguladığımız tekniklerle örnek olduk” ifadelerini kullandı.
Diğer belediyelerden de bu noktada ziyaret talepleri olduğunu sözlerine ekleyen Başka Ergün, “Kısa süre içerisinde beton yol uygulamasında elde ettiğimiz başarılarla diğer belediyelere örnek olduk. Bu anlamda birçok belediye de ziyarette bulunarak, uygulamasını yaptığımız beton yollarda incelemede bulunuyor” şeklinde konuştu.

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