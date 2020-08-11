Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)- YAZ mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Aynı yöne kanat çırpan onlarca leylek Turgutlu semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl mart ayının sonlarına doğru havaların ısınmaya başlamasıyla sürüler halinde kuzeye göç eden ve 'Baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin tersine göçü başladı. Leyleklerin yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk, Turgutlu'nun Derbent Mahallesi semalarında seyirlik görüntü oluşturdu. Onlarca leyleğin aynı yönde kanat çırptığı göç, vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-08-10 23:34:49



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