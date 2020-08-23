Somaspor'a 2 takviye daha



SOMA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Somaspor, iki transfer gerçekleştirdi. Ege ekibi, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'den genç orta saha Abdulkadir Çelik ile 1'inci Lig takımı İstanbulspor'dan kaleci Yusuf Aklan'ı renklerine bağladı. Abdulkadir geçen sezon Başakşehir'in U19 takımı ile çıktığı 21 maçta görev yaptı. Göztepe'den yetişen kaleci Yusuf ise 1 mücadelede forma giydi. Kartepe kampını sürdüren Somaspor dış transferde daha önce Şile Yıldızspor'dan Burak Balaban ve Abdullah Kasap, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Muhammed Öztürk, Bağcılar FK'dan Özcan Aydın, Mardin BŞB'den Hakan Çakır, Karaman Bld'den Uğur Can, Aliağa FK'dan Şahin Bayram, Vanspor'dan Umut Koray Öz ve Yukatel Denizlispor'dan Emre Sağlık'ı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2020-08-23 13:24:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.