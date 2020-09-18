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Alaşehir Kadın Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı Kooperatif Başkanı Selen Öküzcüoğlu güven tazeledi

İHA

Alaşehir Kadın Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı Kooperatif Başkanı Selen Öküzcüoğlu güven tazeledi

Alaşehir S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı.
Alaşehir Ticaret Borsası Salonunda yapılan toplantıya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve kooperatif üyeleri katıldı. 38 üyeli kooperatifin genel kurul kongresinde Nalan Çömçömoğlu ve Safiye Metin divan başkanlığı yaptı. Kongre sonunda yapılan oylamada 38 üyenin tamamının oyunu alan Selen Öküzcüoğlu oy birliği ile güven tazelerken, yönetim kurulu üyeliğine Bilge Altan ve Aylin Marangoz seçildi. Toplantıda bir yıllık çalışmalar değerlendirildi. Kooperatif başkanlığına yeniden seçilen Selen Öküzcüoğlu, "Bu kurumun yaşayabilmesi için herkesin emek harcadığını, gönülden çalıştığını gördük. Hepimizin tek amacı var, kooperatifimizi yaşatmak. Gayret ve emekleriniz için hepinize teşekkür ederim, inşallah daha da iyi olacağız" dedi.
Kongrede bir konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da "Cumhuriyet demek kadın demektir, kadın hakları demektir, kadınları sosyal ve ekonomik hayatta erklerle birlikte görmek, kadının evden çıkmasını sağlamak demektir. En zorlu dönemlerde Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktığınız için kadının sosyal ve ekonomik hayatta neler yapabileceğini gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kadının azimli, başarılı ve başladığı işi sonuna kadar götürebileceğini gösterdiniz, sizleri kutluyorum. Atamızın değerlerine sahip çıkacağınıza, atamızın size sunduğu hakları sonuna kadar kullanacağınıza inanıyorum. Atamız bizleri bir kuşun kanatları gibi erkek ve kadının birlikte başarılı olacağını, bunun için kadın erkek ayırımı yapmadan, birlikte ve beraber çalışmamız gerektiğini belirtmiştir. Belediye olarak yapacağınız her türlü çalışmayı sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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