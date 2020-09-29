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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da itfaiye filosuna 10 yeni araç

İHA

Manisa’da itfaiye filosuna 10 yeni araç

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine katılan 9'u ilk müdahale aracı, 1 tanesi ise itfaiye lojistik aracı olmak üzere toplam 10 aracın tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde Manisalılara hizmet vermesi amacıyla İtfaiyeye kazandırılan 10 aracın tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşma yaptı.
Konuşmasına İtfaiye teşkilatının 306'ncı yılını kutlayarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Osmanlı döneminde Tulumbacılar Ocağı ve Askeri İtfaiye Teşkilatı gibi çeşitli isimlerle hizmet veren yangın söndürme teşkilatı, 25 Eylül 1923 tarihi itibariyle belediye hizmeti kabul edilmiş ve modern itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur. Hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak gibi çok önemli bir vazifeyi ifa eden itfaiyecilerimizin bizler için ne denli önemli olduğu ve aslında hayatımızın bir parçası olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte itfaiye hizmetleri tamamen Büyükşehir Belediyesine geçti. Halkımızın can ve mal güvenliği için çalışan itfaiyemizi daha güçlü kılmak adına hemen planlama yaparak 17 ilçemiz bütününde itfaiyemizin araç, ekipman, müdahale alanları gibi tüm stratejisini belirledik ve buna göre yatırımlarımızı yaptık. 2016 yılında 1 adet 55 metre otomatik merdivenli itfaiye aracı, 20 adet ilk müdahale itfaiye aracı, 10 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracı, 15 adet itfaiye arazözü, 6 adet çok amaçlı kurtarma aracı, 4 adet 13 tonluk su tankeri, 112 adet telsiz ve 2 milyon lira değerinde malzemeyi itfaiye filomuza dahil etmiştik. 78 adet traktör arkası tanker alarak, muhtarlarımıza dağıtımlarını gerçekleştirmiş, itfaiyemizin girmesinin zor olduğu bölgelerde yangınların büyümesinin önüne geçmeyi amaçlamıştık" dedi.

"Vatandaşlarımızın da tedbirler alması şart”
İl genelinde itfaiye amirlikleri ve müfrezeler inşa ederek olaylara müdahaleyi en hızlı seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Ergün, "Bugün geldiğimiz noktada 627 personel ve 56 hizmet noktasıyla Manisa İtfaiyesi, güçlü ve her an hazır durumdadır. 56 hizmet noktasının 20’si mevcut yapılardı. Biz göreve geldikten sonra 6 itfaiye amirliği, 30 da müfreze olmak üzere 36 adet itfaiye noktasını şehrimize kazandırdık. Bugün de itfaiyemizin bu anlamlı gününde mevcut 160 araç filomuza 10 itfaiye aracı daha dahil ederek, toplamda 170 itfaiye aracımız ile Manisa’mıza hizmet edeceğiz. Filoya katılan 10 aracımızdan 9’u itfaiye ilk müdahale aracı, 1 aracımız ise itfaiye lojistik destek aracıdır. Elbette gönlümüz, bu araçların hiç kullanılmamasından yana. Ancak hayatın gerçekleri var ve bizim buna hazırlıklı olmamız kaçınılmaz bir gerçek. Bir şehrin itfaiyesi ne kadar iyi olursa olsun, itfaiyenin başarısı, halkımızın aldığı yangın güvenlik önlemlerine ve yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlı. O açıdan biz bu önlemleri alırken, vatandaşlarımızın da tedbirleri alması şart. Doğal afetlerle, yangınla ve trafik kazalarıyla mücadele ancak böyle bir işbirliğiyle başarılı olabilir" diye konuştu.

"Ne kadar minnet göstersek azdır"
Gecegündüz, yazkış, yağmurçamur demeden, halkımızın can ve mal güvenliği için özveriyle çalışan, kendi hayatlarından önce başkalarının hayatı için fedakarlık gösteren tüm itfaiyecilere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Ergün, "Böylesi fedakar bir meslekte çalışan arkadaşlarımıza ne kadar minnet göstersek azdır. Bu duygularla itfaiye teşkilatının 306’ncı yılını bir kez daha kutluyor; itfaiyecilerimizin kazasız ve belasız bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini temenni ederken, yangınsız ve afetsiz günler diliyorum. Görevlerini ifa ederken şehit düşen itfaiyecilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. İtfaiyecilik Haftası kutlu olsun diyor, itfaiye filomuza dahil ettiğimiz yeni araçlarında kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine katılan 10 araç dualarla hizmete alındı.
Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım ve Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Başkan Danışmanları, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de görevli Daire Başkanları katıldı.

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