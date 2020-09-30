Vali Karadeniz’den kurumlara yerinde inceleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kurum ziyareti kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alırken, kurum personeli de ziyaret etti.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz kurum ziyaretleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İl Müdür V. Günay Özcan’ı makamında ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra kurum personeli ile de bir araya gelerek faaliyet ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü de ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz İl Müdürü İbrahim Sudak’tan Manisa’da devam eden ve yapılması planlanan kültür ve turizm yatırımları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.