Salihli OSB’ye trafo merkezi

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla OSB’ye İndirici Trafo Merkezi yapılıyor.

Trafo merkezindeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, merkez tamamlandığında bölgede yaşanan enerji sıkıntılarının da önüne geçileceği gibi, Salihli OSB’nin 30 yıllık enerji ihtiyacını da karşılayacağı belirtildi.

Salihli OSB’deki daha iyi ve kaliteli hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirilecek olan 154/33 kv ve 2x50 mvA kapasiteli trafo merkezinin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Öte yandan TEİAŞ tarafından yapımı gerçekleştirilen trafo merkezinin maliyetinin ise yaklaşık 33 milyonluk bir yatırım olduğu öğrenildi.

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