Manisa TSO’nun MEGDEP Projesi birinci oldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) başvuru sahibi olduğu, Polinas MTAL lisesinin proje ortağı ve Tirsan Kardan A.Ş’nin iştirakçi sıfatıyla yer aldığı ‘Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği’ başlıklı proje, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 83.50 puan ile TR33 bölgesi içerisinde 1’inci oldu.

Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 27 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na (MEGDEP) sunulan projelerin değerlendirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre ‘Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği’ 64 proje arasında en başarılı proje bulunup 1’inci seçildi.



“İstihdamın kapasitesinin artmasına fayda sağlayacak ”

64 proje arasında 1’inciliğe layık görülen ‘Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği Projemizin 64 proje arasında 1’inciliğe layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Bir projeyi daha başarılı bir şekilde hataya geçireceğiz. İmalat sanayinde ülkemizin öncelikli sektörlerinden olan otomotiv ve savunma sanayinde mesleki eğitim kurumu ile özel sektörün sonuç odaklı iş birliğinde bir mesleki eğitim kurumunun çağın gereksinimlerine uygun olarak mesleki eğitim altyapısının ve kalitesinin geliştirilerek söz konusu sektörlerin ihtiyacı olan niteliklerde elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkılan bu proje sektörel istihdamın kapasitesinin artmasına da fayda sağlayacak. Ayrıca bu projeler sanayici, eğitimci iş birliği çalışmalarının arttırılması açasından da ayrı bir önem arz ediyor. Biz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman sanayicimizin yanındayız. Bu projemiz otomotiv ve savunma sanayine nitelikli eleman yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Projenin başvuru sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen proje ortağımız, TOBBMilli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim protokolü kapsamında hami okulumuz statüsünde bulunan Polinas MTAL ve proje iştirakçimiz Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne teşekkürlerimizi sunar, projenin mesleki eğitimin gelişmesi için örnek teşkil etmesini temenni ederiz” dedi.



Eğitimci, öğrenci ve usta eğitici aynı çatı altında

‘Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği’ projesi kapsamasında tasarlanan ‘İş’te Eğitim’ programı ile eğitimci, öğrenci ve usta eğitici aynı çatı altında buluşma fırsatı yakalayacak. Toplamda 20 öğrenci, 10 öğretmen Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında eğitimlerini tamamlayarak teknik kapasitelerini güncel teknoloji odağında geliştirecekler.

Ayrıca bu proje ile Mesleki eğitim kurumlarının 21. Yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi, eğitmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Projenin bir diğer farkındalık oluşturacak unsuru ise Manisa ili genelinde düzenlenecek olan otomotiv ve savunma sanayi odağındaki liseler arası yarışma ile meslek liselerinin cazibesini arttırmak olacak.

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