Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan eşinin amcasının oğlu Yasin Bakay'ı (55) tabancayla başından vurarak öldüren İsmail İsen (55) tutuklandı.

Olay, Turgutlu'nun Çampınar Mahallesi Arpalık mevkisinde yaşandı. İsmail İsen, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında aralarında husumet bulunan eşinin amcasının oğlu Yasin Bakay ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan İsen, tek el ateş ederek Bakay'ı başından vurup, kaçtı. Kanlar içinde kalan Bakay, silah sesini duyan çevredekiler tarafından yoldan geçen bir araçla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cinayeti işlediği silahla jandarmaya teslim olan İsmail İsen, dün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-10-08 15:55:49



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